Al Festival di Giffoni arriva 'Pinocchio and friends'

Ci sarà anche "Pinocchio and Friends", la serie televisiva creata da Iginio Straffi e in onda dal 2021 su Rai Yoyo, tra gli eventi speciali previsti durante la 53esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana dal 20 al 29 luglio. L'evento speciale si terrà domenica 23 luglio.

Il primo appuntamento sarà dedicato ai giffoners della categoria Elements +6, con un'anteprima esclusiva dei nuovi episodi della serie targata Rainbow che si prepara al lancio su Rai Yoyo in autunno con inedite avventure e personaggi. Domenica 23 luglio alle ore 18 i Giffoners avranno l'opportunità di vedere due episodi della nuova serie nella Sala Lumiere.

Pinocchio e Freeda sfileranno sul Blu Carpet, si esibiranno in una performance di ballo sulle note di una nuova canzone della seconda serie e, dopo la visione degli episodi, presenteranno il progetto 'La Foresta di Pinocchio' in collaborazione con Treedom, l'iniziativa per rendere il mondo più verde. Al termine, i bambini potranno farsi fotografare con Pinocchio e Freeda e portare a casa il kit gioco "La Foresta di Pinocchio" in collaborazione con Treedom.

Il secondo appuntamento sarà rivolto a tutte le famiglie, che avranno l'opportunità di prendere parte ad una serie di attività gratuite e già prenotabili al link del sito ufficiale del festival (www.giffoni.it/pinocchio-and-friends): una premiere dei nuovi episodi e tanti laboratori creativi per catapultarsi nel mondo del burattino più amato al mondo. Le iniziative prenderanno il via alle ore 19.30 al Parco Pinocchio: qui fino alle 21 si potrà partecipare alle attività e laboratori del giocattolo, seguiti da un Meet&Greet alle ore 21 con i protagonisti della serie. In seguito alle ore 21.30 si terrà nel Giardino degli Aranci la Premiere vera e propria dei nuovissimi episodi della serie 2.

Infine, si potrà partecipare all'iniziativa solidale "Giocattolo Sospeso", promossa da Assogiocattoli per i bambini meno fortunati. I giochi raccolti verranno destinati al progetto 'Golden Links: i legami sono d'oro', l'iniziativa con approccio circolare promossa del Gruppo Intesa Sanpaolo realizzata in collaborazione con Caritas Italiana.



