Sigilli a discarica abusiva in un'area vincolata a Pompei

Una discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, è stata sequestrata in un'area di circa 28mila metri quadrati del comune di Pompei, all'interno di una zona sottoposta a vincoli paesistici ed ambientali di competenza del parco archeologico. Ad eseguire il decreto, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, gli agenti del locale commissariato.

Nell'area in questione, in località Fossa di Valle, tre persone - una delle quali proprietaria di un fondo confinante - avevano organizzato l'illecito stoccaggio di ogni topo di materiale, da miscele bituminose a lamiere e pali per lampioni, da manufatti in cemento a traversine ferroviarie. L'area verrà ora sgomberata e bonificata.



