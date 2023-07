Pendolari Circum, incidente solo epilogo di una giornata no

"La giornata non è iniziata bene già dalle prime corse del mattino: ritardi e soppressioni hanno segnato la giornata dei pendolari delle linee vesuviane, l'incidente di Pompei Villa dei Misteri è stato l'epilogo di una giornata disgraziata". E' quanto sottolineano in una nota Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo Facebook pendolari "No al taglio dei treni della Circumvesuviana" e Salvatore Ferraro, portavoce del gruppo Facebook pendolari Circumvesuviana Eav.

"Noi pendolari - spiega - da subito siamo stati avversi a questa sperimentazione estiva che prevede solo DD sulla Sorrento e tagli sulle altre linee. Una scelta discriminatoria perché penalizza gran parte del territorio metropolitano, ma soprattutto un azzardo coscientemente attuato sulla pelle dei viaggiatori, perché con treni obsoleti, infrastruttura fatiscente e carenza del personale, avarie, incidenti e soppressioni sono delle costanti sulle linee vesuviane e non delle variabili come sostiene il manager Eav. Questo management troppo impegnato a programmare "cose straordinarie" tralasciando l'ordinario, come la pulizia lungo i binari: è vergognoso vedere dei viaggiatori scendere dal treno in una siepe di erba alta più di un metro. Noi pendolari denunciamo il silenzio delle istituzioni, il mancato ascolto delle nostre proteste e delle nostre proposte. Non si può continuare a governare un'azienda di servizio pubblico con la testa rivoltata al passato, i clienti, pendolari o viaggiatori, e i dipendenti rappresentano una risorsa, vanno coinvolti nelle scelte".

Intanto sono partiti solo nel tardo pomeriggio, dopo gli accertamenti tecnici disposti dalla procura di Torre Annunziata, gli interventi per ripristinare la funzionalità della linea aerea caduta nella zona di Pompei: l'obiettivo è di far tornare la situazione alla normalità entro martedì mattina. Resta dunque al momento interrotta la circolazione ferroviaria della linea Circumvesuviana tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata.

Tra le due stazioni è stato istituito un servizio sostitutivo di bus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA