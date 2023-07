Napoli: calda la pista Lo Celso ma spunta anche Tousart

Potrebbe essere Lucas Tousart, centrocampista francese in forza all'Herta Berlino, il nuovo rinforzo del Napoli. La trattativa è infatti avviata come annuncia il quotidiano francese L'Equipe aprendo sulla possibilità che il Napoli prenda il 26enne. Tousart ha giocato titolare nella pessima stagione dell'Herta Berlino ultimo in Bundesliga e retrocesso, e sarebbe ben contento di ritrovare il tecnico del Napoli Garcia che lo ha già guidato quando era al Lione.

Il Napoli sta pensando di acquistarlo, tenendo in piedi anche un'altra trattativa che era iniziata, quella sul possibile passaggio di Demme proprio al club berlinese. Ma resta in piedi anche la trattativa che porta a Giovani Lo Celso, 27enne argentino in uscita dal Tottenham.

Resta alta l'attesa per Osimhen, che arriverà presto a Dimaro e ci sarà anche una conversazione ulteriore tra il club e il procuratore del bomber, Roberto Calenda, che sui social bolla come una fake news la volontà attribuita al centravanti nigeriano "di non voler rinnovare in estate - scrive su Twitter - e che prima vuole sondare tutte le strade del mercato".

Oggi intanto è giunto al ritiro di Dimaro, in Friuli, Giovanni Simeone. L'attaccante è stato accolto con un grande applauso dai migliaia dei tifosi appena entrato in campo per l'allenamento pomeridiano.



