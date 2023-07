Manfredi, legame storico profondo tra Napoli e le aree interne

"C'è un legame storico profondo tra Napoli e le zone interne dal quale la Campania deve trovare una dimensione di prospettiva. Il grande investimento ferroviario che collega Campania e Puglia e i loro due mari può diventare un grande elemento di cambiamento e sviluppo delle zone interne". Lo ha detto a margine di un convegno promosso ad Avellino dall'Associazione dei cattolici democratici "Fausto Addesa" il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Interpellato sull'applicazione del 'modello-Napoli' alle elezioni amministrative che l'anno prossimo riguarderanno il capoluogo irpino, il sindaco ha ribadito la necessità di "un ampio fronte programmatico, espressione di diverse esperienze, che metta al centro una agenda sociale che crei opportunità e sviluppo contro lo spopolamento delle aree interne, che lavori nell'ottica di una riconquistata centralità del Mezzogiorno".

Manfredi ha poi definito l'autonomia differenziata, "una ipotesi istituzionale anti storica: non fa bene al Mezzogiorno, non fa bene al Paese perché lo indebolisce in Europa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA