Furgone in fiamme sulla A16, disagi alla circolazione

A fuoco un furgone che trasportava moto diretto in Puglia. I Vigili del fuoco del Distaccamento di Bisaccia e di Grottaminarda, in provincia di Avellino, sono intervenuti nel tardo pomeriggio sull'A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Lacedonia, per domare le fiamme che in pochissimo tempo hanno distrutto il mezzo e le quattro moto che trasportava.

L'autista, proveniente da Viterbo e diretto a Trani, ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Inevitabili i disagi alla circolazione per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della carreggiata.



