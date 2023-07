Disabile si immerge in mare con la carrozzina e muore

Sarà un'indagine avviata dalla Procura di Torre Annunziata a stabilire le cause della morte di un uomo di 72 anni, disabile per la mancanza di un arto inferiore e per questo costretto sulla sedia a rotelle, che oggi è morto dopo essersi immerso in mare direttamente sulla sua carrozzina nelle acque antistanti il molo di ponente del porto torrese.

L'uomo, stando a quanto finora ricostruito da Carabinieri e Guardia costiera che sono intervenuti sul posto, si sarebbe immerso e poi avrebbe avuto un malore. Nonostante il pronto intervento, per lui non c'è stato nulla da fare.

Secondo i presenti, l'anziano al momento del malore era forse in compagnia di un minorenne, che potrebbe essere ascoltato dalle forze dell'ordine impegnate a capire cosa sia effettivamente accaduto.



