Camorra, 19 misure cautelari per due clan nel Napoletano

Decapitate due organizzazioni criminali camorristiche operanti nel comune di Acerra: stamane i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda a carico di 19 persone accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché di estorsione, detenzione e porto di armi, reati aggravati dal metodo mafioso.

Per 17 persone è scattata la custodia in carcere, per una gli arresti domiciliari e per l'ultima il divieto di dimora.

Dalle indagini è emersa l'alleanza tra i due clan, nonché l'esistenza edi una rete dedita al narcotraffico. Agli atti anche vari episodi estorsivi in danno di imprenditori nonché la disponibilità di armi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA