Caldo: piano Comune di Napoli, numero sos e docce per senzatetto

Un numero di telefono attivo per segnalare casi di emergenza, la possibilità per i senza dimora di fare la doccia al Real Albergo dei Poveri, una casella di posta elettronica per indicare casi di persone in difficoltà.

Sono alcune delle iniziative prese dal Comune di Napoli per far fronte all'emergenza caldo in favore dei soggetti più fragili e dei senza fissa dimora. "A causa dell'ondata di caldo anomalo di questi giorni abbiamo promosso un programma di raccomandazioni per il periodo estivo ed una serie di interventi e numeri utili soprattutto per le persone più fragili che, con queste temperature, possono essere esposte a particolari rischi di salute", ha detto l'assessore comunale al Welfare Luca Trapanese, che ha ricordato le iniziative adottate dall'amministrazione per far fronte alle elevate temperature di questi giorni.

"Su tutto il territorio cittadino - ricorda l'assessore - operano anche cinque unità di strada, a disposizione per tutti i soggetti più deboli per dare supporto e aiuto. Per affrontare l'innalzamento delle temperature abbiamo inoltre richiesto ed ottenuto l'apertura di numerosi beverini in tutta la città". E' stata istituita una "Centrale operativa sociale" con un numero (081/5627027) per segnalare i casi d'emergenza, mentre per le segnalazioni relative ai cittadini senza dimora è stata attivata una casella di posta elettronica specifica all'indirizzo mail: sos.senzadimora@comune.napoli.it. Per le persone senza dimora è stato anche allestito, al Real Albergo dei Poveri, uno spazio docce all'interno del quale è possibile prendersi cura di sé nel rispetto della privacy. Le attività sono realizzate sei giorni alla settimana.



