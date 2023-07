Bagnino accoltellato, indagini per scoprire eventuali complici

Proseguono e sono finalizzate ad accertare l'eventuale coinvolgimento di altri giovani le indagini della Squadra Mobile sul bagnino accoltellato nel lido Marechiaro di Napoli per un lettino negato, accertamenti che hanno già portato al fermo di due giovanissimi. Il Gip presso il tribunale dei minorenni di Napoli, nei giorni scorsi, ha disposto per il secondo 16enne fermato la misura del collocamento in comunità.

Lo scorso 10 luglio la Polizia aveva sottoposto a fermo un altro 16enne, anche lui incensurato come il secondo, per il quale invece era stato disposto il collocamento in un istituto minorile.

Intanto il bagnino, 42 anni, sottoposto a un intervento chirurgico al Fatebenefratelli, è ancora ricoverato in prognosi riservata anche se non più pericolo di vita.



