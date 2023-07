Auto contro bus, tre feriti in Irpinia

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio a Flumeri, in provincia di Avellino, tra un bus di Air Campania e un'utilitaria sulla quale viaggiavano i tre dipendenti di un'azienda insediata nel nucleo industriale di Valle Ufita.

Per cause ancora imprecisate, nei pressi di un incrocio vicino alla sede di Industria Italiana Autobus, si è verificato il violento tamponamento mentre l'auto, una Fiat Panda, stava dirigendosi verso il deposito aziendale. I tre feriti a bordo di due ambulanze sono stati trasferiti presso gli ospedali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino. Le loro condizioni sono sarebbero preoccupanti.



