A Baronissi un campo di street soccer intitolato a Vialli

E' intitolato all'indimenticato campione della nazionale Italiana Gianluca Vialli il campo comunale di street soccer inaugurato a Baronissi, nella frazione Orignano, dal sindaco Gianfranco Valiante. Un modo - spiegano dall'amministrazione - "per rendere onore a un grande uomo di sport prematuramente scomparso, un modo non solo per ricordarne la memoria ma anche per diffondere i valori dello sport, lanciando ai tanti giovani che usufruiranno del campo un messaggio esplicito di impegno, dedizione e correttezza". La struttura - con erba sintetica, mini porte, sponde e reti protettive - è stata fortemente richiesta dai bimbi e dalle famiglie della frazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA