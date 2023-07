Tappa a Napoli per la star del pop latinoamericano Maluma

Tappa sul lungomare di Napoli per Maluma, star colombiana del pop vincitore di un Latin Grammy Award, capace di vendere in tutto il mondo 18 milioni di copie tra singoli e album, affermandosi come uno degli artisti di maggior successo della musica latinoamericana urban.

Maluma - in compagnia della famiglia - ha postato sui social lo scatto che lo ritrae nel locale di Gino Sorbillo sul lungomare partenopeo mentre ostenta davanti all'obiettivo una pizza margherita a lui dedicata.

Avvicinato da alcuni fans che lo hanno riconosciuto, in testa il cappellino dei Lakers, Maluma ha parlato di Napoli come "di una delle città più belle e passionali del mondo".



