Il Papa saluta Giffoni, il grazie di Gubitosi

"A nome mio, del mio team e di tutti i giurati voglio rivolgere un grande ringraziamento a Papa Francesco per questa attenzione che ci ha riservato. Ci ha resi ancora più felici, a pochi giorni dall'inizio di #Giffoni53, in programma dal 20 al 29 luglio. Il suo saluto rappresenta uno sprone incredibile a continuare con determinazione e a farlo avendo come esclusivo riferimento i nostri giovani. Posso dirvi che oggi un altro grande evento si aggiunge alla nostra storia".

Così Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni, dopo il saluto rivolto oggi dal Papa in piazza San Pietro alla delegazione del festival.

"Desidero ringraziare coloro che svolgono attività estive con i bambini e i ragazzi, in questo contesto rivolgo un particolare augurio per la prossima edizione del Giffoni Film Festival, dove i protagonisti assoluti sono i giovani!", ha detto il Papa. Ad ascoltarlo c'era un gruppo di 100 juror che hanno colorato Piazza San Pietro con le t-shirt del festival e i cartelloni.





