Da Roma a Pompei in treno, Meloni inaugura la nuova linea

Un'ora e 50 minuti di treno per raggiungere direttamente gli Scavi di Pompei da Roma. A inaugurare il nuovo collegamento Frecciarossa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, assieme all'ad di Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris. La premier è arrivata alla Stazione Termini pochi minuti prima della partenza del treno, accolta anche dal direttore generale Musei del Ministero della cultura Massimo Osanna. A bordo del Frecciarossa è stato invitato anche un gruppo di studenti universitari di archeologia e beni culturali.

Al loro arrivo a Pompei, alle 11.10, Meloni e Sangiuliano, insieme anche al direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel e alle autorità, hanno fatto una visita agli scavi soffermandosi davanti alla Casa delle nozze d'argento e ai resti archeologici della dimora di un membro dell'aristocrazia pompeiana. "Pompei fino a qualche anno fa era spesso citata per essere uno dei luoghi nei quali l'Italia era meno riuscita a dare lustro alle proprie bellezze. Oggi è uno dei luoghi nei quali, grazie al lavoro di tanti attori in questi anni, dimostriamo che l'Italia sa prendersi cura del suo straordinario patrimonio", ha detto la premier.

Il nuovo Frecciarossa è previsto al momento una volta al mese, ma "se andrà bene aumenteremo il numero delle corse", assicura Sangiuliano. Il collegamento senza cambi tra la Capitale e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà effettuato con il Frecciarossa 1000, treno di punta della flotta di Trenitalia ogni terza domenica del mese e permetterà a viaggiatori e turisti di raggiungere Pompei da Roma in un'ora e 47 minuti e di tornare, la sera, in due ore e un quarto. La partenza è prevista al mattino da Roma Termini alle 8.53 con fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40.



