Vandali alla mostra per l'Ucraina, scritte pro Putin sui quadri

Ignoti hanno vandalizzato alcuni dei dipinti in mostra da alcuni giorni a Napoli, nell'ambito della mostra su 'La guerra e la pace in Ucraina': sui quadri, esposti nell'antisala dei baroni del Maschio Angioino, stamane sono state trovate scritte inneggianti a Putin e alla Russia. A denunciarlo sono gli organizzatori della rassegna, che si augurano una veloce identificazione dei responsabili.

Oggi, ultimo giorno della mostra, è in programma la premiazione dei lavori realizzati da bambini italiani e ucraini sul tema della pace: l'appuntamento, fanno sapere dall'associazione Arte Reale, si terrà regolarmente.



