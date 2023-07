Un nuovo singolo e il tour 'Napoli Sound' per Monica Sarnelli

Un nuovo singolo ed un nuovo tour ('Napoli Sound') nell'estate di Monica Sarnelli. In uscita per la Zeus Record, e disponibile sulle piattaforme digitali, il nuovo brano dell'interprete e cantante partenopea, "Si' tutto chello ca voglio io", conferma il sodalizio avviato con il musicista e compositore Gianni Fiorellino che ne firma musiche ed arrangiamenti su testi di Melania D'Agostino. "E' una canzone che parla di amore - sottolinea la Sarnelli - anzi che si abbandona completamente all'amore nell'appassionata dichiarazione di completa accondiscendenza verso questo sentimento, motore assoluto di ogni cosa nel mondo". Il brano (che alla struttura melodica portante avvicina sonorità latine e cadenze che richiamano ritmi e codici del "ragga- pop") apre, di fatto, nuovi percorsi nella produzione musicale dell'artista.

Testi e partiture diverse, inusuali per Monica Sarnelli che, al traguardo dei suoi primi 30 anni da solista, dimostra di non porre limiti alla sua voglia di esplorare nuovi territori musicali.

"Penso che, al di là delle etichette o delle classificazioni - aggiunge l'interprete - una bella canzone sia innanzitutto una bella canzone. Con questo spirito ho attraversato nel tempo stili e generi musicali ponendo sempre massima attenzione e umiltà nel confrontrami con il repertorio di maestri assoluti di ogni epoca, dal grande Renato Carosone a Peppino Di Capri, Pino Daniele, Capone, Enzo Gragnaniello, Fred Bongusto, Nino D'Angelo, Mario Musella, James Senese, Antonio Annona, Franco Del Prete, solo per fare qualche nome. E adesso sono orgogliosa di avvicinarmi alla scrittura musicale di Gianni Fiorellino, straordinario interprete e polistrumentista di talento, al quale devo questo nuovo capitolo della mia carriera". Un nuovo segmento, in attesa dell'album annunciato per l'autunno, che si aggiunge al repertorio che Monica Sarnelli propone anche nelle varie date di "Napoli Sound", titolo del tour curato da Azzurra Spettacoli, accompagnata dalla sua nuova band formata da Alfredo Di Martino (piano, fisarmonica), Federico Luongo (chitarre), Aldo Capasso (contrabbasso) e Mario Toscano (batteria).



