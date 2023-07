Questore di Napoli, Esempio per chi deve costruire futuro

Nasce con lo scopo "di dare continuità" per coloro che "hanno aperto una strada verso la legalità al costo della propria vita" e proprio per questo motivo "a noi resta il dovere morale di continuare su quella strada". Lo ha detto il neo questore di Napoli Maurizio Agricola a margine del "Premio Ammaturo Legalità- Città di Napoli - XIV Edizione" che si è svolto al teatro Trianon Viviani alla presenza, tra gli altri, del vice direttore generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale prefetto Raffaele Grassi.

Il premio, che porta il nome di Antonio Ammaturo, il poliziotto italiano ucciso a Napoli il 15 luglio 1982 dalle Brigate Rosse, "è un importante momento di memoria", ha detto ancora il questore, "un tassello necessario" perché "si imprime nella mente dei giovani che devono costruire giorno per giorno il loro futuro, all'insegna del non dimenticare".

Il "Premio Ammaturo Legalità" è stato conferito gli agenti della prima sezione della Squadra Mobile e ai colleghi del commissariato Ponticelli "per aver condotto, - si legge nelle motivazioni - con abilità, tenacia ed abnegazione, un'articolata e complessa attività di indagine di straordinaria rilevanza conclusasi con l'esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 68 persone appartenenti ad un noto gruppo criminale, composto dalle famiglie Casella, Minichini, De Luca Bossa, Rinaldi, Reale e Aprea".

L'attestato "Premio Ammaturo Legalità - Città di Napoli - XIV Edizione" è stato conferito al personale dell'Area Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli "per le elevate capacità professionali, tenacia e abnegazione" mostrate "in una prolungata e articolata attività investigativa di natura patrimoniale che ha consentito di ricostruire l'esistenza di un ingente patrimonio di natura immobiliare, mobiliare e societaria a carico di Lucci Antonio e Tranchino Giorgio, figure di spicco del clan Moccia".

L'attestato "Premio Ammaturo Legalità - Città di Napoli - XIV Edizione" è stato conferito anche al personale del Centro operativo DIA Napoli per "le capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa" mostrati nell'ambito "di una complessa operazione di polizia giudiziaria denominata 'Babele' conclusasi con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 esponenti dello storico clan Mallardo, operante prevalentemente nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca e Qualiano".



