Percorsi serali tra forni e cucine, rivive l'antica Herculaneum

Le antiche cucine illuminate di luci soffuse. I thermopolia ovvero i luoghi di rivendita di cibo e bevande, i banconi in muratura e i forni, quasi del tutto integri, rivivono nell'antica Herculaneum erestituiscono al visitatore uno spaccato della vita quotidiana di un tempo. Anche quest'anno, al Parco archeologico di Ercolano, si rinnova l'appuntamento con i Venerdì di Ercolano: ogni venerdì dal 21 luglio al 25 agosto a partire dalle 20.00 sarà possibile ammirare, in un percorso guidato, i luoghi in cui gli antichi abitanti cucinavano, si intrattenevano a tavola e conoscerne gli usi e i costumi attraverso ricette e aneddoti.

Il tema scelto per l'edizione 2023 è il mondo del cibo tra alimentazione e tradizioni culinarie: un itinerario notturno con otto tappe e quattro momenti artistici, a cura degli attori di Teatri 35, avvicinerà gli ospiti alla tavola di un tempo. Le tappe principali, illustrate in anteprima alla stampa, saranno: l'area sacra con il Santuario di Venere, la Casa dei Cervi, il V Cardo con sosta alla grande taberna e al forno, il Decumano Massimo, la bottega di Nettuno e Anfitrite, la Casa del Tramezzo di legno e la Casa dei due atri. Il percorso è inframmezzato dai racconti degli attori di Teatri 35 che, in alcuni punti del sito, illustreranno gli aspetti più diversi della cultura alimentare con riferimenti a Plauto, Catone, Cicerone, Marziale, Plinio il Vecchio e curiosità sul gradimento dei pasti. "Ogni anno i venerdì tornano ad Ercolano con una proposta nuova, basata sempre su rigorose conoscenze scientifiche che vogliamo cercare di condividere con la nostra comunità e il nostro pubblico utilizzando le armi che ci dà la notte: la notte è seduttiva, un momento di rilassamento" ha detto il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano "e quest'anno, con l'appoggio del teatro, riusciremo ad andare insieme all'esplorazione delle cucine e del regime alimentare degli antichi romani, in particolare di Ercolano". Il cibo declinato in più forme: come alimento, come arte culinaria, come esigenza della vita quotidiana e come vera e propria richiesta e godimento della vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA