Garcia, Osimhen vuole rimanere a Napoli

''Osimhen vuole rimanere a Napoli, l'ho sentito, e' contento di restare con noi''. Lo rivela il nuovo allenatore degli azzurri, Rudi Garcia nella sua prima conferenza stampa a Dimaro dove la sqadra partenopea è da ieri in ritiro. ''Dobbiamo avere una grande squadra come l'anno scorso. Kim non sara' più con noi, ma vorrei tenere tutti gli altri'', prosegue. ''Maxime Lopez - dice il tecnico - l'ho fatto esordire io, nessuno lo conosceva, ha subito mostrato personalita' e non si è piu' mosso, ma non è il profilo che cerchiamo''. ''Zielinski e Lozano - conclude Garcia - sono sotto contratto, sono a scadenza 2024 ed è logico che nel club si pensa o a tenerli o venderli, io voglio tenerli tutti. Lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro. Magari c'è chi vuole rimanere a tutti i costi, o chi vuole andare via. Io comunque li voglio tenere tutti''



Riproduzione riservata © Copyright ANSA