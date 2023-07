Furto di rame, treni linea 1 metrò Napoli fermi

La circolazione dei treni della liena 1 della metropolitana di Napoli è stata sospesa nella mattinata di oggi per circa 45 minuti a causa del furto di alcune trecce di rame, avvenuto lungo un viadotto dopo la stazione dei Colli Aminei. I tecnici dell'Anm sono intervenuti rapidamente per il ripristino ma comunque ci sono stati disagi, soprattutto per i tanti turisti che si spostano a bordo dei convogli della metropolitana. Proprio oggi è stato messo in esercizio il quarto treno della nuova flotta che è già nei depositi di Chiaiano.



