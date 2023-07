Bimbo ferito da colpo pistola, denunciato il nonno

È stato denunciato per lesioni colpose aggravate dalla squadra mobile di Napoli e dal magistrato di turno della Procura di Nola l'uomo che ieri ha ferito con un colpo di pistola, partito accidentalmente, il nipote di un anno e mezzo a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato l'uomo, istruttore di tiro, ha esploso il colpo di pistola mentre stava maneggiando la pistola - che era carica e con il colpo in canna - verosimilmente mentre era intento a pulirla.

Il colpo ha raggiunto all'addome il nipotino di un anno e mezzo che vive con lui in quella casa insieme con i genitori, ferendolo gravemente. Il piccolo portato nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico in quanto la ferita ha interessato la parte addominale e anche un polmone: adesso è ricoverato in terapia intensiva. I sanitari si sono riservati la prognosi. L'incidente ha scosso profondamente la comunità di Pomigliano d'Arco, dove la famiglia è conosciuta e stimata.





