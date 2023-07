Schiaffeggia la fidanzata, la procura indaga per lesioni

L'uomo ripreso in un video, diventato poi virale, mentre schiaffeggia una donna a Napoli è stato identificato dai carabinieri. E' un 36enne della provincia di Napoli mentre la donna, una 28enne, è la sua fidanzata. Il fatto è accaduto lo scorso 8 luglio in via Orazio, nel quartiere Posillipo. L'uomo, dopo aver aggredito la donna, ha anche avuto un litigio con altre persone accorse in aiuto della vittima.

A dirigere e coordinare le indagini è la sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli (coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) che nei confronti dell'uomo ipotizza il reato di lesioni aggravate. Il video delle violenze, ripreso da alcuni turisti stranieri che hanno assistito alla scena, è stato acquisito dagli inquirenti.

Intanto, la giovane ha presentato una denuncia ai carabinieri, come riferisce il deputato Francesco Emilio Borrelli. "Ringrazio i ragazzi che sono intervenuti e che ho avuto modo di conoscere - ha detto Borrelli - la famiglia, resasi conto della situazione, è intervenuta con grande determinazione e le forze dell'ordine e la magistratura si sono mosse con grande celerità. Per fortuna c'è stato un video, girato da alcuni ragazzi stranieri, che ha consentito a tutti di rendersi conto delle violenze che la giovane stava subendo". "Ci auguriamo che rapidamente si giunga a un giudizio e a una condanna che facciano comprendere al protagonista delle violenze la gravità delle sue azioni. Alle ragazze diciamo: 'fate attenzione'".



