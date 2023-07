Oliviero, Regione Campania si mobilita per il "Polo fieristico"

Una mozione presentata dal presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, finalizzata ad impegnare la Giunta regionale a valutare l'acquisizione dell'area denominata "Polo di Qualità", a Marcianise, nata nel 2007 come centro polifunzionale dell'eccellenza della produzione italiana e campana, è stata approvata oggi dal Consiglio regionale della Campania. L'obiettivo, secondo la mozione di Oliviero, è quello di avere un "Polo fieristico della Regione Campania" in cui far "vivere ed esaltare tutte le attività connesse alla creazione e diffusione della bellezza, del buongusto, di valorizzazione del patrimonio storico-artistico-monumentale, l'attrazione di interessi ed investitori internazionali, diffondendo e promuovendo la cultura del territorio e del Made in Italy".





