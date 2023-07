In Duomo a Napoli messa in inglese ogni domenica

Per consentire ai tanti turisti stranieri che affollano Napoli di poter essere partecipi alle liturgie domenicali della Chiesa cattolica, la Cattedrale di Napoli celebrerà la messa in lingua inglese. Ad essere officiata in inglese sarà la messa delle ore 10 della domenica. Si parte domenica 16 luglio.

L'iniziativa è stata fortemente voluta da don Vittorio Sommella, parroco da circa un anno del Duomo di Napoli.

Un'innovazione che permarrà anche per il mese di agosto e che nelle intenzioni del parroco potrebbe diventare permanente.

La decisione di celebrare le liturgie della domenica anche in lingua inglese nasce dalla volontà di rendere la Cattedrale di Napoli un luogo di culto anche per gli stranieri che sono in città così che oltre ad ammirare il Duomo per la sua bellezza architettonica e per i tesori custoditi al suo interno, possano avvicinarsi alla Cattedrale anche come luogo di culto.

Inoltre, la celebrazione in lingua costituisce anche un modo per avvicinare alle liturgie le tante comunità straniere che vivono a Napoli. E dunque da domenica, il Duomo aprirà le sue porte 'cristiane' non solo ai tantissimi napoletani che vi si recano, ma anche agli stranieri che potranno approfittare di un'occasione di preghiera collettiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA