Flash mob a Napoli per il salario minimo

Flash mob di Unione Popolare, con il portavoce nazionale di Potere al Popolo, Giuliano Granato, alla Rotonda Diaz di Napoli, per denunciare le condizioni di lavoro degli addetti del settore turistico e rilanciare la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre un salario minimo di almeno 10 euro lordi l'ora agganciato all'inflazione, per cui Unione Popolare sta raccogliendo le firme.

Durante il flash mob, gli attivisti hanno esposto uno striscione con scritto: "Basta lavoro povero: salario minimo subito" e fatto interventi al megafono sulla spiaggia nota come 'mappatella beach', una delle poche spiagge libere della città.

"I proprietari di stabilimenti balneari, alberghi e ristoranti lamentano di non riuscire a trovare personale. Ci hanno raccontato - spiega Giuliano Granato portavoce nazionale di Potere al Popolo - di giovani fannulloni che non vogliono lavorare nei fine settimana, hanno dato la colpa al reddito di cittadinanza e alla mancanza di spirito di sacrificio. Ma la realtà è che il turismo, presentato come il 'petrolio d'Italia', è fonte di ricchezza solo per pochi. Infatti, a fronte dei ricchi guadagni di uno scarso numero di imprenditori c'è un esercito di 'fantasmi'. Lavoratori poveri che percepiscono poco più di 7 euro l'ora, a volte anche di meno. Non solo, l'industria delle vacanze è quella in cui secondo l'ispettorato del lavoro ci sono più irregolarità. La nostra proposta di un salario minimo di almeno 10 euro l'ora, agganciato all'inflazione, darebbe dignità a chi davvero produce la ricchezza del nostro paese: i lavoratori e le lavoratrici".





