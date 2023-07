Dal Pullman azzurro lezioni di educazione stradale ai giovani

Il "Pullman Azzurro" della Polizia Stradale ha fatto tappa a Casale di Carinola (Caserta), nel piazzale antistante la Parrocchia SS. Giovanni e Paolo, per dare lezioni di educazione stradale a bambini e adolescenti neo-patentati. Il mezzo è infatti dotato di un'aula multimediale itinerante, nella quale gli operatori della Polizia Stradale di Caserta guidati dal dirigente Ludovico Mitilini - presente il sindaco di Carinola Giuseppina Di Biasio e il dirigente del Commissariato di Sessa Aurunca - hanno accolto bambini e ragazzi che hanno da poco preso la patente per insegnare loro i fondamenti della sicurezza stradale e le regole della "guida sicura" con giochi a tema, filmati e cartoni animati.

Protagonisti i poliziotti ma soprattutto i 150 ragazzi dell'Oratorio "Ain Karem" della parrocchia SS. Giovanni e Paolo, i quali, a bordo del pullman azzurro, grazie agli strumenti di ultima generazione di cui quest'ultimo è dotato, come il simulatore dei guida "SIDA Drive 360°", hanno potuto cimentarsi in una guida virtuale e osservare gli eventuali pericoli della strada.

L'iniziativa, promossa nell'ambito della campagna itinerante nazionale di sensibilizzazione al contrasto del fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, ha suscitato grande interesse, tanto da incuriosire i ragazzi che hanno posto domande agli operatori sul tema della "sicurezza stradale", sperimentando la visione alterata della strada quando si assumono alcool e droghe, attraverso l'uso degli speciali occhiali in dotazione alla polizia stradale ed il "Tappeto Alcolemico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA