Il Napoli in ritoro a Dimaro, pronto a difendere lo scudetto

Con l'arrivo a Dimaro dei 26 calciatori convocati (la maggior parte giovani della Primavera, in attesa del ritorno in scena dei principali protagonisti della conquista dello scudetto attesi all'inizio della prossima settimana) e del tecnico, Rudi Garcia, che ha sostituito Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri, è ufficialmente cominciata la prima fase del ritiro precampionato del Napoli che per il tredicesimo anno consecutivo si tiene nella località del Trentino. Il gruppo chiamato a difendere lo scudetto rimarrà in Val di Sole fino al 25 luglio. Dopo due giorni di riposo la preparazione in vista dell'inizio della stagione 2023-2024 continuerà a Castel di Sangro, in Abruzzo, per concludersi il 12 agosto. In serata i calciatori e l'allenatore hanno trovato ad attenderli a Dimaro tantissimi tifosi i quali, come è ormai consuetudine, hanno raggiunto il Trentino per stare vicino alla squadra e approfittare di una vacanza in montagna. La squadra, acccompagnata dallo staff tecnico, da quello medico e dai preparatori, è partita da Napoli nel primo pomeriggio (dopo essersi allenata in mattinata nel Centro Tecnico di Castel Volturno) con un volo diretto a Verona e successivamente ha continuato il viaggio in autobus alla volta di Dimaro. Già diverse ore prima che la squadra raggiungesse l'albergo in cui rimarrà per tutto il periodo del ritiro, una gran folla di persone era in attesa dell'arrivo dell'autobus con i calciatori. L'accoglienza per i neo Campioni d'Italia è stata particolarmente festosa. I giocatori e Garcia sono stati accolti da cori e sventolio di bandiere. Stamani a Dimaro è stato anche aperto, alla presenza di Valentina De Laurentiis, figlia del presidente e style designer del club azzurro, uno store temporaneo che è stato subito preso d'assalto dai tifosi azzurri i quali hanno acquistato le magliette, nelle versioni azzurra e bianca, che fino ad ora sono state prodotte e alle quali seguiranno presto altre divise di diversi colori. La terza maglietta sarà quasi certamente presentata proprio durante il ritiro, mentre ne sono in produzione altre due, fra le quali anche quella che verrà utilizzata nelle partite di Champions. A Dimaro sarà presente pure il nuovo direttore sportivo, Mauro Meluso, che sta già lavorando per concretizzare acquisti e cessioni. Sembra imminente l'accordo per il ritorno del portiere Gollini (che ha giocato con la maglia del Napoli da gennaio fino alla fine del campionato). L'accordo con l'Atalanta, proprietaria del cartellino del calciatore, prevede nuovamente un prestito oneroso, con diritto di riscatto per il Napoli fissato a sette milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA