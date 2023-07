Agroalimentare, nasce il manager per la sostenibilità

Nasce la figura del manager della sostenibilità dell'industria agroalimentare in grado di tenere in equilibrio l'aspetto economico con il rispetto dell'ambiente e delle persone: è quanto si propone il nuovo corso di Laurea Magistrale internazionale in Sustainable Food Systems del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Primo in Italia, il corso della durata di due anni presentato nella Sala Cinese del Dipartimento di Agraria a Portici (Napoli) formerà gli studenti affinchè siano capaci di affrontare le sfide odierne e future per la salvaguardia del pianeta, non solo sui banchi dell'ateneo ma anche con attività pratiche in azienda. Tra i compiti del manager la progettazione di nuovi alimenti che non abbiano scarti, la messa a punto di strategie di utilizzo di energie alternative all'interno di un'azienda alimentare. Testimonial Licia Colò conduttrice televisiva e divulgatrice scientifica: "Stiamo parlando di un qualcosa che ha un impatto enorme sul pianeta: l'alimentazione di cui tutti hanno diritto. Si continua ad aumentare la produzione ma bisogna assolutamente capire come produrre impattando il meno possibile. Diversi anni fa ho visto iniziative del genere, non universitarie, ma di persone che si adoperavano per produrre in maniera più sostenibile in Israele ed ero rimasta affascinata. Adesso sapere che alla Federico II parte il primo corso di laurea nazionale su queste tematiche, è una cosa bellissima e ne sono molto orgogliosa".Un 'grande traguardo' per l'ateneo federiciano ha rimarcato nel suo intervento il rettore Matteo Lorito: "Con questo nuovo corso di studi i ragazzi e le ragazze impareranno la produzione agraria e la gestione di tutte le tecnologie alimentari in maniera più sostenibile perché solo la tecnologia ci potrà aiutare a mantenere un livello di produzione di qualità e di quantità".

Accanto alla teoria, l'attività sul campo: "Gli studenti saranno seguiti da tutor aziendali in progetti di soluzione di problemi di sostenibilità" ha aggiunto Danilo Ercolini direttore del Dipartimento di Agraria.



