Vasto incendio in stabilimento conserviero

A Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni all'interno dello stabilimento conserviero 'La Torrente', in via Paludicella, 3. Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco. "Abbiamo chiesto un ulteriore intervento del 118, potenziato i soccorsi sul territorio e chiesto l'intervento di Italgas ed Enel per evitare ulteriori disagi. Stiamo evacuando anche le abitazioni limitrofe in via precauzionale". A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, dopo lo scoppio di un incendio all'interno del deposito di un'azienda conserviera di via Paludicelle. "I soccorsi sono attivi - aggiunge Ilaria Abagnale - e abbiamo chiesto l'ausilio anche degli operatori di Castellammare di Stabia accanto alla nostra Protezione civile. Inoltre, ci stiamo attrezzando per le forniture di acqua e qualsiasi cosa possa servire ai residenti".





