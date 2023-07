Va a sbattere contro Cassa Armonica a Castellammare di Stabia

Con la propria auto è andato a sbattere sulla base in cemento della Cassa Armonica nella Villa comunale di Castellammare di Stabia. Nessun danno per lui e nemmeno per la struttura architettonica.

Sul posto, in piazza Principe Umberto, sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia stabiese.

In corso di accertamento le cause dell'incidente nel quale è rimasto coinvolto il 35enne, incensurato del posto.

I militari lo hanno denunciato per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Verranno effettuati anche i relativi accertamenti sul tasso alcolemico dell'uomo.



