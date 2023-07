Treni cancellati ma situazione tranquilla in stazione Napoli

Situazione al momento tranquilla alla Stazione centrale di Napoli per lo sciopero dei trasporti.

C'è, come del resto, ogni mattina, tanta gente che guarda i tabelloni luminosi con le destinazioni dei treni.

Diverse, secondo quanto emerge, le cancellazioni a causa dello sciopero che coinvolge Trenitalia ed Italo ma situazione al momento contenuta e per ora senza particolari disagi.

L'agitazione, iniziata alle 3 della scorsa notte, finirà alle 15 in seguito alla decisione del ministro Matteo Salvini.





