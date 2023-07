Oliviero, "la detenzione sia vista alla luce della Costituzione"

"La detenzione in Italia ha bisogno di essere verificata e vista sopratutto alla luce della nostra Carta Costituzionale". E' quanto dice Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania intervenendo alla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone sottoposte a misura restrittiva della liberta' personale, in corso a Napoli.

"Dobbiamo fare in modo - ha proseguito - che la Carta Costituzionale, nei confronti di queste persone private della liberta', venga applicata. Quindi, ci sono iniziative che i Garanti nelle loro diverse realta' portano a termine. E un programma comune sicuramente riesce ad aiutarci a trovare una soluzione nazionale".

Oliviero ha aggiunto: "Io, in rappresentanza dei presidenti di tutti i consigli regionali d'Italia, ho la delega a seguire le vicende degli Organi di Garanzia e sopratutto quello di Garanzia dei detenuti. Sono qui a sostenere l'iniziativa di quanti sono impegnati in questo settore estremamente delicato.

Ma abbiamo bisogno di avere una indicazione di respiro nazionale perche' il compito del Garante venga svolto sempre meglio nel rispetto della normativa che deve essere modificata per diventare migliore".



