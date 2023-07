Nelle acque di Ischia arrivano i giga yacht

Due dei più grandi yacht in navigazione nel Mediterraneo si trovano in questi giorni nelle acque dell'isola d'Ischia, dove sono state avvistate anche alcune barche a vela da sogno.

Il Golden Odyssey ha costeggiato ieri la parte meridionale dell'isola trascorrendo la notte nella baia dei Maronti. E' un gigayacht varato nel 2015 e lungo ben 123 metri, costruito dai cantieri Lurssen su progetto di Martin Francis ed i cui lussuosi interni sono opera del designer Alberto Pinto. L'equipaggio è composto da 76 persone e le cabine possono ospitare 36 persone.

Il costo? 150 milioni di euro. L'Odyssey era stato costruito per il principe saudita Khaled bin Sultan al Saud mentre ora, dopo una serie di traversie giudiziarie, sarebbe stato acquistato da un miliardario cinese.

Dall'altro lato dell'isola è invece in rada il Queen Miri, altra imbarcazione da diporto di lusso lunga 92 metri e di oltre 3.300 tonnellate di stazza lorda. Lo yacht bianco e azzurro appartiene alla famiglia di Sheldon Gary Adelson, imprenditore miliardario americano morto nel 2021, e può offrire ai suoi ospiti il massimo del lusso e del comfort galleggianti: Jacuzzi sul ponte esterno, piscina riscaldata con acqua di mare e poi Spa, sauna, eliporto, cinema, strutture congressuali, sala giochi per bambini, bagno turco, salone di bellezza, studio medico, biblioteca, beach club, piscina, garage per tender e molto altro.

Ai moli della Marina di Casamicciola è invece ormeggiata My Song, barca a vela di 24 metri varata lo scorso anno e di proprietà dell'imprenditore Pigi Loro Piana che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza sull'isola verde e che durante il giorno si dedica a regatare con la 'piccola' ma tecnologica e velocissima barca costruita secondo gli stessi standard utilizzati per le barche di Coppa America.

Nei giorni scorsi il porto turistico di Casamicciola, che proprio in questi giorni è stato completamente dragato dal fango della alluvione dello scorso novembre tornando alla sua piena operatività, aveva ospitato anche l'High Power III, maxi yacht di 70 metri ora di un magnate svizzero



