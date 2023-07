Il Napoli ricomincia da Dimaro, da domani in ritiro

Tutti - o quasi tutti - pronti per ricominciare. I Campioni d'Italia riprendono da domani la preparazione in Val di Sole. Per il tredicesimo anno consecutivo gli azzurri si raduneranno a Dimaro Folgarida, ai piedi delle maestose Dolomiti del Brenta, anche se gli arrivi dei calciatori della rosa saranno diluiti nel tempo.

Domani partirà dal Centro Tecnico di Castel Volturno un gruppo di giovani della Primavera cui si uniranno Juan Jesus, Demme, Lozano, Politano, Olivera, Mario Rui, Gaetano, Zedadka e Zanoli i quali si sono presentati oggi per mettersi a disposozione di Rudi Garcia e aprire così ufficialmente la nuova stagione azzurra.

Già ieri i più giovani e oggi anche i subentrati protagonisti della stagione dello scudetto hanno svolto i primi test medici e fisico-atletici. Nel pomeriggio gli azzurri si sono ritrovati nuovamente al Centro Sportivo per una sessione di allenamento in campo.

Tra il 18 e il 19 luglio è previsto l'arrivo a Dimaro Folgarida degli altri nazionali che possono godere di qualche giorno di riposo in più. Tra questi ci saranno anche Osimhen e Kvaratskhelia, entrambi impegnati dopo la conclusione del campionato con Nigeria e Georgia. Il capocannoniere dello scorso campionato, che De Laurentiis sta cercando di blindare (del prolungamento del contratto, a meno dell'arrivo di proposte 'quasi indecenti' si dovrebbe parlare proprio in Trentino), ha disputato l'ultima partita il 18 giugno segnando due gol contro la Sierra Leone, mentre Kvaratskhelia il 20 giugno è sceso in campo contro la Scozia per le qualificazioni europee.

Il Napoli si tratterrà in Val di Sole fino al 25 luglio. Il ritiro precampionato degli azzurri anche quest'anno sarà diviso in due fasi. Il gruppo infatti avrà a disposizione due giorni di riposo e si ritroverà a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 28 luglio per trattenersi fino al 12 agosto, in modo da preparare l'inizio della nuova Serie A previsto nel weekend successivo.

Sia a Dimaro che a Castel di Sangro è previsto un enorme afflusso di tifosi. A Dimaro gli azzurri alloggeranno presso un hotel del caratteristico borgo e si alleneranno allo Stadio Comunale tutti i giorni in due sessioni che cominceranno alle 10.00 e alle 17.30. Durante il soggiorno in Trentino, il Napoli disputerà due amichevoli contro l' Anaune Val di Non (il 20 luglio, ore 18.00) e la Spal (il 24 luglio, ore 18.00). E' stata predisposta anche un'Area Eventi dove il 17 luglio Garcia e due calciatori incontreranno i tifosi, mentre il 22 luglio ci sarà la presentazione ufficiale della squadra.



