Gestione Rifiuti, Avellino dà vita a società mista

Via libera alla società mista per la gestione dei rifiuti nella città di Avellino. Superati gli "esami" di Corte dei Conti e Antitrust, nei prossimi sessanta giorni il sindaco Gianluca Festa e la De Vizia Transfer costituiranno la Grande srl, con capitale di cento mila euro, nella quale il socio privato deterrà il 49 per cento e gestirà il piano industriale. Previsto un risparmio rispetto alla precedente gestione, affidata a Irpiniambiente (società interamente partecipata dalla Provincia di Avellino, ndr), fino a un milione e mezzo l'anno, e si dà per certo il miglioramento del servizio in termini di efficienza. Si conclude così l'iter cominciato con la costituzione del sub ambito distrettuale, proseguito con l'approvazione di tutti gli atti in consiglio comunale e concluso dal parere favorevole dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato e dei giudici contabili.

"Concludiamo un iter amministrativo perfetto - commenta il sindaco festa- e ci avviamo ad una vera e propria rivoluzione nel settore. Avremo una città più pulita e un sistema moderno grazie alle competenze del socio individuato attraverso la gara pubblica". (ANSA)

