Francesco Raffaele nuovo procuratore aggiunto ad Avellino

È Francesco Raffaele il nuovo procuratore aggiunto della Procura di Avellino. Il plenum del Csm ha confermato l'indicazione del magistrato, in servizio presso la Dda di Napoli, della Quinta Commissione dell'organo di autogoverno dei giudici. Raffaele succede a Vincenzo D'Onofrio, per il quale nell'ottobre del 2021 il Csm aveva disposto la non riconferma nell'incarico. Il vice del Procuratore capo, Domenico Airoma, ha sempre svolto funzioni requirenti e in questa veste si è occupato di inchieste e vicende criminali che hanno interessato la provincia di Avellino. Dal 2019 fa parte della Dda con specifiche competenze sulle organizzazioni criminali operanti in provincia di Benevento. Raffaele ha anche diretto importanti indagini su reati fallimentari e nel contrasto alla criminalità economica e finanziaria.



