Conferito master honoris causa al vertice dei Cc Forestali

E' stato conferito dall'università degli Studi di Napoli Federico II il master Honoris Causa in "Paesaggi a Rischio" al generale di Corpo d'Armata, comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri Antonio Pietro Marzo. Questa la motivazione: "Per le grandi capacità organizzative e decisionali, nelle dinamiche di salvaguardia del paesaggio e di tutela dei valori dell'ambiente, dell'ecosistema e più in generale del patrimonio storico ed ecologico".

Nell'Aula Magna Storica dell'Ateneo federiciano si è svolta la cerimonia che ha visto il Rettore Matteo Lorito consegnare al Generale la pergamena e il simbolo della Federico II.

Il master honoris causa proposto del dipartimento di Architettura della Federico II, guidato da Michelangelo Russo, evidenzia i ruoli particolarmente importanti rivestiti da Antonio Pietro Marzo, che si è occupato di dinamiche di salvaguardia del paesaggio, mitigazione dei rischi e trasformazione compatibile dei territori. "Questo collegamento tra il paesaggio come progetto e il paesaggio come cura istituzionale, di cui il Generale Marzo è un altissimo esponente per la sua carriera interamente protesa alla legalità, al controllo e alla cura del territorio - spiega Russo - è per noi un elemento molto virtuoso perché il paesaggio è l'identità del nostro territorio regionale, ma anche delle comunità che lo abitano quindi diventa un valore che deve essere al centro di un progetto, non solo di ricerca, non solo formativo, non solo collegato ad un progetto tecnico, ma anche una grandissima attenzione e cura da parte delle istituzioni". "E' per me un riconoscimento personale importante, un vanto, ma naturalmente va a tutta l'arma dei Carabinieri e al comparto che ho l'onore e il privilegio di guidare, quello delle unità forestali, ambientali e agroalimentari - evidenzia il generale Marzo - Una realtà unica in Europa e oltre, di alta specializzazione, che ha una Polizia Ambientale ben strutturata ed efficace che si è adeguata a quelle che sono le esigenze del territorio italiano, bello ma fragile. Noi con la nostra attività quotidiana garantiamo la difesa del territorio e soprattutto vogliamo essere un riferimento per i cittadini".



