Venere degli stracci, fermato un senza fissa dimora

Sarebbe un senza dimora di 32 anni l'autore del rogo che ha mandato in cenere la Venere degli stracci di Pistoletto, a Napoli. L'uomo è stato fermato dalla Polizia con le accuse di incendio e distruzione di beni culturali.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore dell'incendio e di rintracciarlo in una mensa in via Marina.



