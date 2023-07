Turista 15enne spagnolo violentato su nave da crociera a Napoli

Terribile esperienza per un giovanissimo turista spagnolo 15enne violentato da un inserviente a bordo della nave da crociera sulla quale con stava trascorrendo una vacanza insieme con la famiglia mentre era ancorata a Napoli. Lo rendono noto Il Mattino e il Messaggero.

La Procura di Napoli (IV sezione, "fasce deboli", coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) ha chiesto e ottenuto l'arresto del presunto violentatore, un 54enne dell'Honduras, che ora è accusato di violenza sessuale aggravata.

I fatti risalgono allo scorso 24 giugno: il giovane sarebbe stato attirato in trappola e poi violentato dal 54enne, addetto alle pulizie, nella sua cabina mentre la famiglia stava facendo una escursione in città. Subito dopo le violenze il ragazzo ha avvertito il fratello che a sua volta ha chiamato i genitori.

Nei prossimi giorni il giovane spagnolo, originario di Alicante, sarà ascoltato nell'ambito dell'incidente probatorio.



