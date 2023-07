Terra dei Fuochi: anche movimento PER a sit-in ambientalisti

Nicola Campanile e Giuseppe Irace, presidente e segretario di PER le Persone e la Comunità, insieme con i consiglieri comunali di PER della provincia di Napoli, giovedì mattina si uniranno al sit-in degli attivisti che, affermano, "in queste ore stanno 'vigilando' sulle decisioni della magistratura circa il 'tesoro' sequestrato ai fratelli Pellini". Lo annunciano i dirigenti della 'rete politica' che ricordano come sia, infatti, attesa per giovedì, 13 luglio "la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per valutare l'efficacia del sequestro di beni, per un valore di oltre 220 milioni di euro, nei confronti dei fratelli Pellini, imprenditori di Acerra, condannati alcuni anni fa, in via definitiva, per disastro ambientale".

"Sempre più l'attenzione ambientale sta segnando l'azione di PER sul territorio" aggiungono Campanile e Irace in una nota del movimento nella quale evidenziano anche che "venerdì 14 luglio, alle ore 20, nel Teatro don Mauro, proprio il tema ambientale sarà al centro della presentazione della squadra di PER Villaricca, comune commissariato per mafia che dovrebbe tornare alle urne nei prossimi mesi". All'incontro con i cittadini ci saranno, con Campanile (ex sindaco di Villaricca dal 1996 al 2001) e Irace, il coordinatore cittadino di PER, Tommaso Di Nardo e Pina Di Donna, neoeletto consigliere comunale di Per a Torre del Greco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA