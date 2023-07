Napoli: Lieto e Baretta incontrano i sindacati degli inquilini

Incontro a Palazzo San Giacomo sui temi delle politiche per la casa al quale hanno preso parte gli assessori Laura Lieto e Pier Paolo Baretta e i sindacati degli inquilini Sunia (Vincenzo D'Isanto delegato dal segretario generale Antonio Giordano), Sicet (Alfonso Amendola), Uniat (Pierluigi Estero) ed Assocasa (Luigi Rispoli).

Gli assessori, si legge in una nota del Comune, hanno rappresentato la volontà dell'Amministrazione di avviare una nuova fase di attenzione nei confronti dei vari problemi emersi, proseguendo nella definizione dei programmi speciali finanziati con i fondi del Pnrr. Anche l'organizzazione degli uffici amministrativi, è stato evidenziato, oggi si presenta in maniera più adeguata per affrontare le vicende di carattere burocratico mentre, per ciò che attiene alla manutenzione degli immobili, il problema è ben presente e ci sono allo studio percorsi per reperire nuove risorse.

I sindacati, è detto sempre nel comunicato, hanno rappresentato tutti i disagi che gli inquilini vivono da anni sulla propria pelle e l'esigenza di affrontare in maniera più sistematica il confronto con il Comune per affrontare tutte le problematiche.

Verificata la disponibilità e gli impegni assunti dall'amministrazione comunale, i sindacati hanno dichiarato di sospendere il presidio già annunciato per la giornata di domani.

I presenti hanno concordato sulla necessità di creare uno spazio di confronto sui temi della casa e per questo gli Assessori si sono impegnati a portare in Giunta un provvedimento per la costituzione di una struttura tecnica di supporto e per l'istituzione dell'Osservatorio sulla Casa.



