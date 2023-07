Inaugurato il nuovo store del Napoli, assalto dei tifosi

E' stato inaugurato alle 19:26 (orario scelto per ricordare l'anno di fondazione della Società) il nuovo Store del calcio Napoli in Via Calabritto, nel centralissimo quartiere Chiaia.

Il taglio del nastro è stato affidato a Valentina De Laurentiis, figlia del presidente e style designer del Napoli.

Pochi minuti dopo l'apertura il negozio è stato invaso da una gran folla di persone che hanno acquistato la nuova maglietta della squadra, sia nella versione azzurra che in quella bianca, con lo scudetto tricolore dei Campioni d'Italia stampato al centro.

Lungo Via Calabritto si è fornata una lunga coda di persone in attesa di poter entrare nello Store per procedere all'acquisto delle nuove divise.





