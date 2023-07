Faito Doc Festival: proiezioni, incontri ed eventi nella natura

Valorizzare nuove forme di linguaggi per narrare la realtà attraverso film provenienti da tutto il mondo: con questo obiettivo torna la sedicesima edizione del Faito Doc Festival dal 18 al 25 luglio sull'omonimo monte a 1200 metri sul mare di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, diretto da Turi Finocchiaro e Nathalie Rossetti.

Tema di questa edizione è la diversità. Sono previste, fanno sapere gli organizzatori, proiezioni in mezzo alla natura, in una Casa del cinema all'interno di una tendostruttura tra alberi secolari, di 49 documentari provenienti da 20 Paesi. Tre le sezioni competitive tra lungometraggi, cortometraggi e opere dalle scuole di cinema. E poi eventi speciali tra cui una retrospettiva a cura di Faito giovani e Faito Scuole e l'incontro con cineasti pluripremiati per la selezione "Doc Now!". Tra i temi c'è la sostenibilità ambientale, con opere che aprono gli occhi sui danni dell'inquinamento e la necessità di attuare una economia circolare. Sono previsti incontri con diversi specialisti.

I documentari verranno valutati dalla giuria internazionale composta da Firouzeh Khosrovani (Iran), regista e vincitrice della nostra scorsa edizione con Radiograph of a Family; Daniele Alet (Francia), regista; Antonio Borrelli (Italia), regista e programmatore; Atilio Caballero (Cuba), autore e regista teatrale; Chiara Marotta (Italia), regista vincitrice del Torino Film Festival; Marta Zoe Poretti (Italia), giornalista. La "Giuria dei professionisti" verrà affiancata dalla "Giuria Internazionale dei Giovani", dalla "Giuria il Camino", dalla "Giuria della CPS" e dalla "Giuria del Faito Doc Camp". "Con una esperienza di 16 anni il Faito Doc prosegue il suo cammino grazie alla passione e all'empatia, seguendo i cambiamenti culturali, sociali ed economici del territorio. In questa edizione avremo accurata selezione di 50 film documentari provenienti da tutto il mondo e che verranno proiettati nella 'Casa del Cinema', sul Monte Faito, con una moltitudine di ospiti internazionali tra giurie, registi e artisti, mentori del pitching, staff, rappresentati da 18 nazionalità diverse, immersi nella natura e nella cultura sotto il segno del tema 'Diversità'" spiegano i direttori artistici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA