'Come suona il caos 2023', happening sull'ecosostenibilità

Laboratori per bambini e workshop di riciclo creativo, un convegno con esperti scientifici, musica dal vivo, mostre, stand associativi. Sono i contenuti principali dell'edizione 2023 di 'Come Suona il Caos', happening sull'ecosostenibilità etica, artistica e musicale diretto dell'eco-pioneer Maurizio Capone che si svolgerà a Napoli, martedì 18 luglio, negli spazi dell'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli dalle 10 alle 24. Ospiti, fra gli altri, il divulgatore scientifico Mario Tozzi, lo scrittore Federico Taddia, padre Alex Zanotelli, Edoardo Vigna responsabile di Pianeta 2030, l'area del Corriere della sera dedicata all'ambiente e alla sostenibilità, le associazioni ambientaliste Greenpeace e Legambiente più quelle territoriali con la presentazione dell'App di JustOnEarth che controlla l'inquinamento attraverso l'Intelligenza artificiale. Inoltre in programma concerti con Capone&BungtBangt, Frente Murguero Campano - M'abbrucia 'o Frente e la Thruco Fest a cura dei Thru Collected. L'evento è' realizzato dal Comune nell'ambito del progetto "Napoli Città della Musica" e finanziato dalla Città Metropolitana.

'Come Suona il Caos', sottolineano i promotori, "nasce da un'idea di Maurizio Capone fondatore e leader del gruppo Capone & BungtBangt alfieri della eco music a livello internazionale che per suonare utilizzano solo strumenti realizzati con materiali riciclati". Nel corso della kermesse, parte della rassegna NapoliFonika, si svolgeranno eventi musicali, laboratori e workshop sul riciclo creativo e sulle tematiche ambientali; un convegno "con ospiti ed eccellenze della scienza e del giornalismo, dell'ambientalismo e della cultura". Inoltre è già in atto la call to action on line "Costruirsi un Tastieker per suonare un brano con Capone & BungtBangt". L'iniziativa vuole promuovere l'importanza del riciclo e del corretto smaltimento dei Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). L’inizio dell'evento prevede un'azione concreta sul territorio di Bagnoli con la raccolta dei rifiuti stradali e in aree verdi; dalle 11 la prima iniziativa è proprio "Prendi la Musica da Terra!”, passeggia e raccogli plastica, metalli, legno e altri elementi abbandonati per le strade di Bagnoli che saranno utilizzati per costruire strumenti musicali durante il workshop di Capone. Partecipano le associazioni N' Sea Yet, Legambiente, Greenpeace, CleanNap. Il trasporto dei rifiuti verso il luogo dove si terrà il laboratorio sarà effettuato con le biciclette dai componenti dell'associazione Napoli Pedala. L’iniziativa è rivolta principalmente ai bambini. Alle 16:30 è previsto il convegno dal titolo “l'Ambiente è nel Caos?”. Dopo l’introduzione di Capone, su arte e sostenibilità, la relazione tra la creatività sostenibile e la necessità di adottare linguaggi positivi per la sensibilizzazione della società attraverso emozioni e forme verbali costruttive, interverranno diversi esperti. La giornata proseguirà con un appuntamento alle ore 19:30 per il Come Suona il Caos workshop un laboratorio sulla costruzione di strumenti musicali ricavati dai rifiuti raccolti la mattina nell'iniziativa “Prendi la Musica da Terra!”. Dalle ore 20 spazio alla musica e alle performance tra il pubblico. Chiusura alle 23 con la Thruco Festa, un DJ set a cura del Thru Collected.



