Circum: problemi a passaggi a livello, stop treni su tratta

Inizia una nuova giornata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana. E per il terzo giorno consecutivo si registrano problemi ai passaggi a livello. A segnalarlo è l'Ente Autonomo Volturno, la società di trasporti che si gestisce tra le altre le linee vesuviane su ferro, che in una nota fa sapere come ''causa problemi tecnici ai passaggi a livello, la circolazione è momentaneamente interrotta tra Poggiomarino e Scafati'', informando che, come del resto avvenuto ieri, ''è stato richiesto un servizio di bus sostitutivi sulla tratta interrotta''.





