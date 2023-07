Villa Avellino a Pozzuoli, da sabato al via 'Orizzonti d'Estate'

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - È affidata a Peppe Iodice con il recital Peppyssimo l'inaugurazione, sabato 15 luglio (ore 21, in replica domenica 16), della rassegna 'Orizzonti d'Estate' programmata nell'Area Eventi di Villa Avellino a Pozzuoli (Napoli) a cura del Teatro Pubblico Campano. La rassegna rientra nell'ambito di Notte di Stelle, Pozzuoli in arte, manifestazione organizzata dal Comune impegnato nella valorizzazione di luoghi come il centro storico, Villa Avellino, la Darsena, il Rione Terra, insieme con la storia e la cultura della città flegrea.

Venticinque appuntamenti, fra teatro, musica, danza e teatro ragazzi, animeranno il palcoscenico naturale di Villa Avellino fino al 3 settembre, con un cartellone suddiviso in 4 sezioni e un'attenzione agli spettacoli per i più piccoli.

"Il programma - dice il direttore Alfredo Balsamo - s'inserisce nel solco della ritrovata voglia di socializzazione e, al tempo stesso, ne delinea la sua varietà, contribuendo ad arricchire l'offerta culturale della città di Pozzuoli e creando un luogo di aggregazione e condivisione". Il programma della sezione teatro, dopo l'inaugurazione di Peppe Iodice, proseguirà, tra gli altri appuntamenti, con Massimiliano Gallo in Stasera, punto e a capo! (venerdì 21 luglio), Emilio Massa in Chincaglie. Recital per tre voci (venerdì 28 luglio), Biagio Izzo in Balcone a 3 piazze (domenica 30 luglio), Francesca Marini in La mente torna. Mina tribute (domenica 6 agosto), Stefano Sarcinelli e Francesco Paolantoni in Ancora?! (venerdì 11 agosto), Maurizio Casagrande in A tu per tre (domenica 13 agosto), Paolo Caiazzo in Terroni si nasce (domenica 20 agosto), I Ditelo voi in Il meglio di… (venerdì 25 agosto), Simone Schettino in Il fondamentalista napoletano (domenica 27 agosto) e Francesco Cicchella in Bis! (martedì 29 agosto). Lino Cannavacciuolo aprirà la sezione musica con Via Napoli (mercoledì 26 luglio). La sezione danza prenderà il via, martedì 25 con un doppio spettacolo, Kliselamef (Femalesilk) presentato da Arabesque e Ipazia presentato da Art Garage. La sezione per i più piccoli, Fiabe in Villa, proporrà quattro spettacoli sempre alle 19, a partire da Con le ali di Peter da James Matthiew Barry, mercoledì 19 luglio. (ANSA).