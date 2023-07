Troisi, annullo filatelico per i 70 anni

Un annullo filatelico dedicato a Massimo Troisi è stato realizzato in occasione dei 70 anni del compianto artista e in concomitanza del Premio a lui dedicato, nella città natale di San Giorgio a Cremano (Napoli). "Si tratta di un annullo unico e temporaneo, realizzato per valorizzare ulteriormente il nostro immenso Massimo Troisi e rivolto non solo agli appassionati collezionisti ma a tutti gli amanti dell'attore e della nostra città" spiega il sindaco della città vesuviana, Giorgio Zinno. D'accordo con Poste Italiane è stato realizzato l'annullo filatelico speciale con un bollo che reca la dicitura: "XXIII Edizione Premio Massimo Troisi - 1.7.2023 - 80046 San Giorgio A Cremano (NA)". Il bollo speciale a settembre sarà spedito al Museo delle Telecomunicazioni di Roma dove verrà custodito. Nel frattempo, fino all' 1 settembre, sarà possibile annullare gratuitamente con il bollo di Troisi, cartoline, poster, libri o ricordi legati all'attore, presso l'ufficio postale di San Giorgio a Cremano 1, in via Aldo Moro, 33. In quell'ufficio è possibile trovare ancora qualche cartolina che ritrae il murale di Piazza Massimo Troisi, stampata in tiratura limitata di mille esemplari.



