Tiene depuratore spento e versa acque reflue nella fogna

(ANSA) - CASERTA, 11 LUG - Sversava le acque reflue industriali prodotte durante il processo di lavaggio degli autoveicoli direttamente nella pubblica fognatura invece di smaltirle nell'impianto di depurazione che pure aveva installato in azienda, e che teneva spento. È quanto scoperto in un'azienda di rivendita di auto di Carinaro, nel Casertano, dai carabinieri forestali della stazione di Marcianise intervenuti insieme ai tecnici dell'Arpac di Caserta.

Al termine dei controlli sono stati sequestrati l'autolavaggio e le attrezzature e al titolare è stato contestato il reato di scarico di acque reflue industriali senza alcun atto autorizzativo e inflitta una sanzione amministrativa di 4133 euro per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. (ANSA).