Terra dei fuochi: 13 luglio sit-in degli ambientalisti a Napoli

E' attesa per il 13 luglio prossimo la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per valutare l'efficacia del sequestro di beni, per un valore di oltre 220 milioni di euro, nei confronti dei fratelli Pellini, imprenditori di Acerra, condannati alcuni anni fa, in via definitiva, per disastro ambientale. Una sentenza che era in programma lo scorso 8 giugno e poi rinviata, e che le associazioni ambientaliste attenderanno davanti alla sede del Palazzo di Giustizia, con un sit-in per dire "no" alla restituzione del patrimonio agli imprenditori.

"Il 13 Luglio alle ore 9 saremo davanti al Palazzo di Giustizia di Napoli, ingresso Piazza Cenni - ha affermato Alessandro Cannavacciuolo, storico attivista acerrano - per manifestare la nostra preoccupazione in merito all'istanza presentata dai legali dei fratelli Pellini che mirano a riappropriarsi del loro patrimonio per decorrenza dei termini".

Molte le adesioni confermate al sit-in di protesta: oltre a padre Maurizio Patriciello, da sempre impegnato contro la criminalità e l'ecomafia, parteciperanno, spiegano gli organizzatori, istituzioni e tante realtà del terzo settore tra cui Libera, Legambiente, Greenpeace, Federconsumatori Campania, StopBiocidio, Volontari Antiroghi di Acerra, Isde Campania, Le Mamme di Miriam, Noi Genitori di Tutti, Rete Cittadinanza e Comunità, Lello Volpe con i Bambini, Comitato Donne del 29 Agosto, Città Visibile, Agenda 21 Carditello e Regi Lagni, Guardie Ambientali Acerra, Pro Natura Campania, Per Le Persone e la Comunità, Aisa Sicurezza Ambientale, Amici della Terra, Agriambiente Campania, Collettivo Popolare di Acerra, Forum Ambientalista Campania.



